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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Cerit, evde sağlık hizmetlerinin kalitesinin en üst düzeye çıkarılması için çalıştıklarını kaydetti.

- Fransızca kursu düzenlenecek

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde Fransızca kursu açılacak.

Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda düzenlenecek kursun, 26 Haziran'da sona ereceği kaydedildi.







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