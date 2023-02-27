Kırklareli'nde bir hastanın atardamarındaki pıhtı ameliyatla temizlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın akciğerlerine giden atardamarında oluşan pıhtı ameliyatla alındı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastaneye başvuran bir hastanın akciğerlerine giden atardamarında tıkanma olduğu tespit edildi.

Açıklamada, kalp damar cerrahisinden Prof. Dr. Ömer Işık başkanlığında gerçekleştirilen ameliyatta hastanın akciğerlerine giden atardamarında oluşan pıhtının temizlendiği bildirildi.

Söz konusu ameliyatın teknik olarak zor olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalar bu ameliyatın yapıldığı hastanelerde detaylı bir incelemeden geçiyorlar. Ameliyatın teknik zorluğu ve uzun süreli olduğu düşünülürse tecrübeli bir cerrahi ekip tarafından yönetilmesi, olası komplikasyonların giderilmesinde kalp cerrahisinin tecrübesi önem arz etmektedir. Ameliyat sonrası dönemde akciğer ile ilgili sorunların giderilmesi için ileri yoğun bakım takibi ve kalp, akciğer cihazı ile destek verilmesi gerekebilir."









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