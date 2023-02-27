Trakya'dan depremzedelere yardım ve destekler devam ediyor

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.



Edirne'de AFAD koordinasyonunda hazırlanan yardım malzemeleri tırlara yüklenerek deprem bölgesine sevk ediliyor.



Kırklareli'nde ise Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesine yardımlar sürüyor. Afetzedelerin gıda ihtiyaçları için hayırseverlerce 30 ton pirinç, nohut, bulgur, mercimek ve fasulye bağışlandı.

Çuvallarla Gençlik Merkezi'ne getirilen bakliyatlar, gönüllülerce paketlenerek kamyona yüklendi. Kamyon, Kırklareli Valiliği önünde düzenlenen törenle deprem bölgesine gönderildi. Törene, Vali Vekili Yusuf Güler, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile kurum müdürleri katıldı.

- Tekirdağ'dan 4 yardım tırı daha

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği de deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor.

Dernek tarafından bölgeye 30 kişilik gönüllü ekibin yanı sıra, içinde battaniye, yatak ve yardım malzemeleri bulunan 4 tır gönderildi.

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çalışkan, kente gelen depremzedelerin de en iyi şekilde ağırlanması için gayret ettiklerini belirterek, "Bu süreçte bizlere destek olan bağışçılarımıza, gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu afetle aziz milletimiz bir kez daha tek yürek olduğunu ve dayanışma içerisinde bu afetin de üstesinden gelip yaralarımızı sararak, sevgiyi, merhameti, kardeşliği ön planda tutarak tekrar ayağa kalkabileceğimizi göstermiştir. Allah milletimize böyle acılardan uzak tutsun." dedi.

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