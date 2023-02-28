Kırklareli'nden deprem bölgesine giden AFAD ekibi kente döndü

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KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, görevini tamamlayarak kente döndü.

6 Şubat'taki depremin ilk günü yola çıkan ve görevlerini tamamlayıp kente geri gelen 13 personel AFAD binasında aileleri tarafından karşılandı.

Arama ve kurtarma teknisyeni İlker Dengiz, AA muhabirine, enkazdan 2'si çocuk 10 kişiyi çıkarttıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde duygusal anlara tanıklık ettiklerini ifade eden Dengiz, "Allah bir daha bizlere böyle felaketler yaşatmaz inşallah." dedi.

Mehmet Türker ise Hatay'a varır varmaz bir enkazda çalışmalara başladıklarını ifade ederek, deprem bölgesinde bulunan tüm ekiplerin ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını kaydetti.





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