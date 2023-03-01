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KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde çalışan işçileri ziyaret etti.

Çiler, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da yakınlarının hayatını kaybettiği işçilere başsağlığı diledi.

Bu zorlu sürecin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını ifade eden Çiler, kente gelen depremzedelerin en iyi şekilde misafir edildiğini kaydetti.

- Yardım kampanyası devam ediyor

Pınarhisar Belediyesince depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasının devam ettiği bildirildi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyada toplanan yardımların depremzedelere ulaştırıldığını belirtti.

Kampanyaya destek olan vatandaşlara teşekkür eden Talay, açıklamasında "Acınız acımız, aşımız aşınız. Afet bölgesinden ilçemize gelen

misafirlerimize hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle oluşturduğumuz gıda kolilerimizi depremzede ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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