KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Emrullah Efendi Caddesi'nde bir binanın elektrik panosundan duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri panoda çıkan yangını söndürdü. Yangın nedeniyle binanın dış cephesinde zarar meydana geldi.
- Depremzedeler için yardımlar sürüyor
Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasının devam ettiği bildirildi.
Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, kampanya kapsamında toplanan 93 bin 599 liranın depremzedelere gönderildiğini belirtti.
Beldede depremzede 7 ailenin misafir edildiğini ifade eden Altıntaş, yardım kampanyalarının devam ettiği kaydetti.