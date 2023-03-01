En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Emrullah Efendi Caddesi'nde bir binanın elektrik panosundan duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri panoda çıkan yangını söndürdü. Yangın nedeniyle binanın dış cephesinde zarar meydana geldi.

- Depremzedeler için yardımlar sürüyor

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, kampanya kapsamında toplanan 93 bin 599 liranın depremzedelere gönderildiğini belirtti.

Beldede depremzede 7 ailenin misafir edildiğini ifade eden Altıntaş, yardım kampanyalarının devam ettiği kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.