Kırklareli'nde geliri afet bölgesine gönderilmek üzere kermes düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde geliri afet bölgeleri için bağışlanmak üzere kermes düzenledi.
İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve velilerince "Deprem Bölgesine 1 Konteyner Kermesi" organize edildi.
Okul binasında gerçekleştirilen kermeste hazırlanan gıda ürünleri satışa sunuldu.
Okul Müdürü İbrahim Şimşek, tüm vatandaşları kermese davet etti.
Kermesten elde edilen gelirin deprem bölgesindeki vatandaşlara konteynır alınması için kullanılacağını ifade eden Şimşek, kermese destek veren herkese teşekkür etti.