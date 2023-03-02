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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde Türk Kızılay tarafından 26 kez kan bağışında bulunan Engin Patan ödüllendirildi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen programda Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç bağışçıya plaket verdi.

Göç, tüm bağışçılara teşekkür ederek kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Patan ise sağlıklı tüm vatandaşları kan bağışçısı olmaya davet etti.

- Yeşilay Haftası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Yeşilay Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, zararlı alışkanlıklara karşı Yeşilay'ın büyük bir mücadele verdiğini bildirdi.

Yeşilay'ın 1920 yılından bu yana, özverili çalışmalar yaptığını ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle alkol, tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla istikrarla, samimiyetle ve bilimsel metotlarla mücadele ediyor.



Yeşilay hiçbir karşılık beklemeden insanları bilgilendirerek, yardım elini uzatmaktadır. İnsanlarımızın bağımlılıklara karşı korunması ölümlerden ve bunalımlardan ve ailelerin yıkılmaktan korunması anlamına gelir."



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