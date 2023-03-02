Kırklareli'nde uyuşturucu üretimi için evinde sera kuran zanlı yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, evinde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, şüpheli B.Ş'nin Atatürk Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu imal edildiği bilgisini aldı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, evde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi, 16 kök kenevir, 1 gram kubar esrar, 2 öğütücü aparat, 100 gram kenevir tohumu, 88 kenevir yetiştirmede kullanılan saksı, 24 paket uyuşturucuda kullanılan sarma kağıt, 3 vantilatör, kurutma filesi, buhar makinesi, taban ısıtma sistemi, 3 termometre ve çok sayıda bitki bakım malzemesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.



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