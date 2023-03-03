Kırklareli'nde depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli'ndeki öğrenci yurdunda bulunan afetzede çocuklar için etkinlik düzenlendi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun yurtları depremzedeler için hazırlandı.

Yurtta bulunan afetzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce organize edilen programda çocuklar, yurdun bahçesinde uçurtma uçurdu.

Çocuklar daha sonra polis araçlarına bindirildi.













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