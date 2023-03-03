Kırklareli'nden deprem bölgesine 40 ton gıda gönderildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Kentte AFAD koordinasyonunda hazırlanan yardım malzemeleri tırlara yüklenerek deprem bölgesine sevk ediliyor.

Afetzedelerin gıda ihtiyaçları için hayırseverlerce 40 ton pirinç, nohut, bulgur, mercimek, fasulye ve sıvı yağ bağışlandı.

Gençlik Merkezi'ne getirilen ürünler, gönüllülerce paketlenerek tıra yüklendi.

Tır, Kırklareli Valiliği önünde düzenlenen törenle deprem bölgesine gönderildi.

Törene Vali Vekili Yusuf Güler, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşoğlu, İl Müfütüsü Yusuf Eviş ile kurum müdürleri katıldı.

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