Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere "güvenli trafik eğitimi" verildi.

Jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, trafik ekiplerinin 12 okulu ziyaret ettiği bildirildi.

Eğitimlerde 452 öğrenciye ulaşıldığı aktarılan açıklamada, karşıdan karşıya geçiş

yöntemleri, genel trafik kurulları, trafik işaret levhalarının tanımı, trafikte görme ve

görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli

yolculuk, okul servis araçlarına inme gibi konularda öğrencilere bilgi verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.









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