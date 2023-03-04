Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın şubat ayına göre yüzde 5,6 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2023 şubat ayında 14 milyon 894 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

2022 yılında 172 milyon 3 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, 2023 yılında bu rakamın artması için çalıştıklarını kaydetti.

2023 yılının ocak ayına göre ise ihracatın 1,44 azaldığını aktaran Ilık, "2023 yılının ilk iki ayında ihracat rakamı toplamı 30 milyon dolara yükselerek, 2022 yılının ilk 2 ayına kıyasla yüzde 15,11'lik bir artış gösterdi. İhraç edilen ürünler olarak, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil, yaş meyve, sebze, çelik, hazır giyim, konfeksiyon, mobilya, kağıt, orman ürünleri ön sıraya çıktı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Angola, Kenya, Almanya, Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda gibi ülkeler ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

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