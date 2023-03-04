Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına "yenidoğan canlandırma" eğitimi verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağlık çalışanları için "yenidoğan canlandırma" eğitimi düzenlendi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programda yenidoğan uzmanı Şebnem Kader tarafından doğumda gelişebilecek oksijen yetersizliğine bağlı boğulma konusunda bilgiler aktarıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, dünyada yılda 4 milyon yenidoğanın öldüğünü, bunların yüzde 23'ünün doğum sonrası asfiksiyeye bağlı olduğunu söyledi.

Bu nedenle tüm sağlık çalışanlarına eğitimler düzenlediklerini ifade eden Derdiyok, yenidoğan konusuna önem verdiklerini sözlerine ekledi.





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