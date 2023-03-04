Kırklareli'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere şimdiye kadar 332 tır yardım malzemesi gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de yardım seferberliğinin sürdüğü belirtildi.

Kentten şuana kadar 332 tır yardım malzemesinin bölgeye sevkiyatının gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgeye 1568 personel, 200 iş makinesi ile ekipman, 9 bin 939 çadır ve 3 bin 700 ton yakacak gönderildiği kaydedildi.

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