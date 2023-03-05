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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği personeline ileri sürüş eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, kapalı pazar yerinde düzenlenen programda kursu başarıyla tamamlayan personele belgelerini verdi.

Kursa 10 personelin katıldığını bildiren Çengeloğlu, ihtiyaç duyulan her alanda personele yönelik eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

- Uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-23 Şubat tarihlerinde "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" ile "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçları ile mücadele kapsamında 17 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3,53 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza uyuşturucu maddesi, 5,53 gram esrar, 13,8 gram kannabinoid ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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