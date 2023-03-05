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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı

AA

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 38 kişiden, haklarında hapis cezası bulunan 12 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 38 kişiyi gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan aranan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü, savcılıktaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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