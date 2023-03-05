Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçlarına karışan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 8 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 12 tarihi eser niteliğinde el yazması kitap, 11 bin 200 içi tütün doldurulmuş makaron, 19 bin boş makaron, 6 kilogram tütün, 40 litre sahte içki, 40 litre kaçak içki ile sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.