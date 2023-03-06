Vali Ekici'den Berat Kandili mesajı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, Berat Kandili'nin rahmet, bereket, ilim, kültür, paylaşma, yardımlaşma, sağlık, mükafat ve Kur'an aylarından olduğunu belirtti.



Üç ayların sonuncusu Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıldığının habercisi ve müjdecisi olan Berat Kandili'nin kurtuluşa erme, günahlardan arınma, rahmet ve mağfirete ulaşma, sıkıntı ve musibetlerden kurtulma manasına geldiğini aktaran Ekici, şunları kaydetti:



"Bu mübarek gece bizlere kulluk bilincini hatırlatarak kamil insan olma, yanlışlardan kaçınma ve affedilmenin yanı sıra affedici olma şuurunda olmayı da tedai ettiren müstesna bir zaman dilimidir. Mübarek gecenin depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını birlik ve beraberlikle sarmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten korusun."

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