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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre depremzedelerin misafir edildiği Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) sosyal tesislerinde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte çeşitli yarışmalar yapıldı, çocuklar için hazırlanan doğum günü pastaları kesildi.

Çocuklar, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlar oynadı.

- Ahmetbey beldesinde depremzedelere ziyaret

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, beldede misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre beldede Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 45 vatandaş misafir ediliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Altıntaş, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalıştıklarını belirtti.

Topladıkları her nakdi yardımı depremzedelere ulaştırmak için çalıştıklarını aktaran Altıntaş, "Toplanan nakdi yardımın 56 bin lirasını beldemizde ikamet eden depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. 23 bin 599 lirasını depremden etkilenen çocuklarımızın nitelikli eğitimleri için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladık. 14 bin lirasını ise deprem bölgelerinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Yaraları birlikte sarıyoruz." ifadelerini kullandı.









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