Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre depremzedelerin misafir edildiği Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) sosyal tesislerinde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte çeşitli yarışmalar yapıldı, çocuklar için hazırlanan doğum günü pastaları kesildi.

Çocuklar, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlar oynadı.

- Ahmetbey beldesinde depremzedelere ziyaret

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, beldede misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre beldede Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 45 vatandaş misafir ediliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Altıntaş, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalıştıklarını belirtti.

Topladıkları her nakdi yardımı depremzedelere ulaştırmak için çalıştıklarını aktaran Altıntaş, "Toplanan nakdi yardımın 56 bin lirasını beldemizde ikamet eden depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. 23 bin 599 lirasını depremden etkilenen çocuklarımızın nitelikli eğitimleri için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladık. 14 bin lirasını ise deprem bölgelerinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Yaraları birlikte sarıyoruz." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Ekici'den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Vali Ekici'den Berat Kandili mesajı
'Risksiz' görülen Kırklareli'de ev-arsa fiyatları arttı, kiralık daire yok
YEREL HABERLER 'Risksiz' görülen Kırklareli'de ev-arsa fiyatları ...
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli ...
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi ...
Kırklareli'nde bir binanın kalorifer dairesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kırklareli'nde bir binanın kalorifer dairesinde çıkan ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Kırklareli'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına "yenidoğan canlandırma" eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına "yenidoğan ...
Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre ...
Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.