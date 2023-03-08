Kırklareli'nde asayiş

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Ertuğrul köyünde bir bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla E.S, İ.Ö, O.D, ve M.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Kırklareli'nde seyir halindeki ticari araç yandı

Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey mevkiinde züccaciye malzemeleri yüklü 59 TP 669 ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araç içerisinde bulunan malzemeler kısmen kurtarıldı, araç kullanılamaz hale geldi.

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