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KIRKLARELİ (AA) - Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere batı mısır kök kurdu zararlısıyla ilgili mücadele anlatıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, büyük verim kayıplarına neden olan kök kurdu Kırklareli'nde tespit edildi, zararları konusunda çiftçilere yönelik eğitim verildi.

Eğitimde, sunum yapıldı, zararlının zarar şekli, morfolojisi, yaşam döngüsü ve mücadele yöntemleri anlatıldı.

- Vatandaşlara trafik güvenliği anlatıldı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği eğitimi veriliyor

İçişleri Bakanlığı'nın "Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği eğitimleri verilmeye devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı içerisinde 48 köy ve beldede 1091 vatandaşa genel trafik kuralları, alkollü olarak araç kullanmanın sürücüler üzerindeki etkileri, trafik işaret levhalarının anlamı, kış lastiği kullanımı ile yaya önceliği ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı, meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amaçlandı.

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