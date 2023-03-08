Trakya'da 24 bin 94 depremzede ağırlanıyor

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KIRKLARELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra yaşadıkları bölgelerden tahliye edilen afetzedelerden 24 bin 94 kişi Trakya'da konuk ediliyor.

Trakya illerinde afetzedelerin bir kısmı yurt ve misafirhanelerde bir kısmı da hayırseverlerin tahsis ettiği evlerde kalıyor.

Edirne'de, depremin etkilediği kentlerden gelen 5 bin 560 afetzede misafir ediliyor.

Deprem bölgelerinden gelenlerin tüm ihtiyaçları Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan sosyal marketlerde ücretsiz karşılanıyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde ise depremden etkilenen illerden gelen 4 bin 439 depremzede ağırlanıyor.

Depremzedeler kentteki yakınları ile hayırseverler ve belediyelerce kira bedelleri karşılanan evlerde geçici olarak kalıyor.

Tekirdağ'da da 14 bin 95 depremzede yurt, misafirhane ve evlerde konuk ediliyor.

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