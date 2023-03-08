Kırklareli'nde iş yeri sahibinin 77 bin lirasını ve aracını çalan şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde çalıştığı iş yerinin sahibine ait banka hesabından internet bankacılığı bilgilerini kullanarak hesabına 77 bin lira aktaran ve iş yeri sahibinin aracını çalarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

İğneada beldesinde S.U., çalıştığı iş yerinin sahibine ait banka bilgilerini kullandı. 77 bin lira kredi çekerek, tutarı kendi hesabına aktaran S.U. daha sonra iş yeri sahibinin aracını çalarak, kaçmaya çalıştı.

Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından S.U. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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