Lüleburgaz'a yerleşen afetzedeler için "afet mesken" tarifesi uygulanacak

KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle yaşadıkları şehirlerden Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gelen afetzedelere su kullanımı ve aboneliklerinde kolaylık sağlanacak.
Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeye gelen depremzedelere 9 ay boyunca suyun metreküp başına 1 liradan verileceği belirtildi.
Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme alınan maddeyle, depremzedelere uygulanacak tarifenin adının "afet mesken" olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Afet mesken abonelerinin su abonelik işlemlerinde tahakkuk edilecek bedel ve su abone tarifesi 2023 yılında kademe olmaksızın metreküp başına 1 lira, 2023 yılında atık su ücretinin kademe olmaksızın metreküp başına 1 lira, 2023 sayaç bakım ücretinin 1 endekslik 1 aylık 1 lira, aylık tahakkuk edecek 2023 yılı katı atık toplama ve taşıma bedelinin KDV dahil 1 lira, ilk abonelik işlemlerinde yeni abone kaydı ve kontrol ücretinin KDV dahil 1 lira olması kararı alındı."