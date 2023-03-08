Lüleburgaz'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yürüyüş yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İlknur Gökay Tuncel davasının ardından Lüleburgaz ilçesinde yürüyüş yapıldı.

Yeni tören alanında Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, çeşitli dernek ve siyasi partilerden kadınlar bir araya gelerek, Kongre Meydanı'na yürüdü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Lüleburgaz Belediyesi avukatı Özgü Sert, bugünün kendileri için daha da anlamlı olduğunu söyledi.

4 Kasım'da öldürülen İlknur Gökay Tuncel'in duruşmasını yakından takip ettiklerini belirten Sert, "Duruşmada katile Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi’nin 1. fıkrası A bendi uyarınca 'tasarlayarak cinayet işlemekten' ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Türk Ceza Kanunu'ndaki adalet yerine geldi. Şu anda cinayet davaları için verilebilecek en ağır ceza verildi. Bizim kaybımızı hiçbir madde, hiçbir ceza kuşkusuz ki ortadan kaldırmayacak. Ama adaletin bu şekilde gerçekleşmesinden dolayı içimiz bir şekilde olsun ferahladı." diye konuştu.





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