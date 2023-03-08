Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Kırklareli'nde Valilik öncülüğünde Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin desteğiyle hazırlanan yardım tırı, İl Müftüsü Yusuf Eviş'in yaptığı duanın ardından deprem bölgesine uğurlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını söyledi.

Öğrenciler tarafından depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere 100 soba imal edildiğini aktaran Kalkan, bölgeye yönelik yardımların devam edeceğini kaydetti.

Kırklareli Vali Vekili Dr. Yusuf Güler de öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- Edirne ve Tekirdağ

Edirne'de, Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanan malzemeler, tasnif edilerek tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Kente gelen depremzedeler ise ihtiyaçlarını, yardım noktalarında oluşturulan sosyal marketten karşılıyor.

Tekirdağ'da deprem bölgesine ve kente gelen afetzedelere yardım ve destekler devam ediyor.









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