Eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in babası ile sözde avukat, "rüşvet" iddiasıyla yargılanıyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in babası ve kendisini avukat olarak tanıttığı ileri sürülen şüphelinin yargılanması başladı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "rüşvet" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Y. Sevinç ve avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanık Ertin V'nin ise Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince talimat ifadesi verdiği öğrenildi.

Duruşma, kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

Sanık Y. Sevinç, savunmasında, üzerine atılı "rüşvet" suçlamasını kabul etmedi.

Bir yakını vasıtasıyla Ertin V. tanıştığı ileri süren Sevinç, şüphelinin kendisini avukat olarak tanıttığını iddia etti.

Oğlu Ender Sevinç hakkında yapılan yargılamasında birtakım tanıkların ifade vermemesi üzerine Ertin V. ile tanıklara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Sevinç, tanıklara rüşvet vermek suretiyle ifadelerini değiştirmeleri yönünde herhangi bir talepte bulunmadıklarını savundu.

Avukatların da savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı mütalaasında sanık Y. Sevinç hakkında adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını, Ertin V. hakkındaki ise adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti de her iki sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

- İddianameden

Kırklareli'nde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 12 kişinin yargılandığı davada, dinlenecek bazı tanıklara ifadelerini değiştirmeleri yönünde Sevinç'in babası Y. Sevinç ile Ertin V'nin rüşvet teklif ettikleri iddiasıyla Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Başsavcılık koordinesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sevinç'in babası Y. Sevinç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ertin V. ise tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

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