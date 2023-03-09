Kırklareli'nde uyuşturucu şüphelisi, elektronik kelepçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, elektronik kelepçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği U.D'nin üzerini aradı.

Şüphelinin üzerinden uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, hassas terazi, metal tabaka, alüminyum folyo, satışa hazır 59.20 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kırklareli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli U.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ile elektronik kelepçe takmak ve konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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