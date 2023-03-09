En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da kaldırım düzenleme ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede parke taşı ve kaldırım bordürleri yapımında bulunuyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, ekiplerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

Alt yapının tamamlandığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Talay, ilçe halkına en iyi hizmeti götürmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

Talay, en kısa sürede tüm ilçeyi modern bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

- "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kura çekimi yapılacak

Kırklareli'nde "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında bin 189 konut için kura çekimi yapılacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kura çekimlerinin 12 Mart Pazar günü Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, kura çekimlerinin noter huzurunda yapılacağı kaydedildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karakaş Mahallesi'ne 12 Mart Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.