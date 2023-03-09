Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke ve fosil taş ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler ile fosil taş ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Üsküp beldesi ve kent merkezinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait altın sikke, Osmanlı dönemine ait 2 bronz sikke, Bizans dönemine ait 3 bakır sikke, 3 fosil taş, 1 gram esrar, uyuşturucu öğütme aparatı, 46 tabanca mermisi ile dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.