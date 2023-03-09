Kırklareli'nde döviz bürosundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde döviz bürosundan "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kentte döviz bürosu yetkilisi, üç şüphelinin döviz bürosunda işlem yaptığı esnada "tırnakçılık" yöntemiyle 900 dolar ve 500 avro çaldığını iddia ederek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne başvurdu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden ikisinin kimliğini belirledi. Ekipler, teknik takip başlattıkları şüphelilerden K.E.Z'yi İzmir'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

K.E.Z'nin hırsızlık, yankesicilik ve nitelikli dolandırıcılıktan 20 suç kaydının olduğu, diğer firari şüpheli H.A'nın da yankesicilikten 3 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, H.A ve diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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