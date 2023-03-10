Kırklareli'nde geçen ay kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde geçen ay kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AA

Kırklareli'nde geçen ay kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir ayda, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentte şubat ayında 16 uyuşturucu, 9 kaçakçılık, 2 siber ve 1 organize suç meydana geldi.

Operasyonlarda, 120 gram kenevir tohumu, 100 gram esrar, 20 gram eroin, 16 kök Hint keneviri, 14 gram metamfetamin, iklimlendirme sistemi, bin 3 elektronik sigara, 81 muhtelif kazı malzemesi, 80 litre kaçak içki, 12 elektronik eşya, 5 dedektör ve tabanca ele geçirildi.

Suça karıştığı iddiasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 35'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest kalırken, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde döviz bürosundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde döviz bürosundan hırsızlık yaptığı ...
Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke ve fosil taş ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ...
AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı görevine Dağtaş atandı
YEREL HABERLER AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı görevine Dağtaş ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde geçen ay bin 935 araç sürücüsüne ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde geçen ay bin 935 araç sürücüsüne ceza ...
Kırklareli'nde uyuşturucu şüphelisi, elektronik kelepçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde uyuşturucu şüphelisi, elektronik ...
Eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in babası ile sözde avukat, "rüşvet" iddiasıyla yargılanıyor
YEREL HABERLER Eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in babası ...
Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor
YEREL HABERLER Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler ...
Lüleburgaz'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yürüyüş yapıldı
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ...
Deprem bölgesinde yaraları saran kadınlar yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde yaraları saran kadınlar ...
Lüleburgaz'a yerleşen afetzedeler için "afet mesken" tarifesi uygulanacak
YEREL HABERLER Lüleburgaz'a yerleşen afetzedeler için "afet mesken" ...
İlknur'un katili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER İlknur'un katili, ağırlaştırılmış müebbet hapis ...
Kırklareli'nde iş yeri sahibinin 77 bin lirasını ve aracını çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde iş yeri sahibinin 77 bin lirasını ve ...
Trakya'da 24 bin 94 depremzede ağırlanıyor
YEREL HABERLER Trakya'da 24 bin 94 depremzede ağırlanıyor
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde asayiş
YEREL HABERLER Kırklareli'nde asayiş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.