Kırklareli'nde geçen ay kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir ayda, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentte şubat ayında 16 uyuşturucu, 9 kaçakçılık, 2 siber ve 1 organize suç meydana geldi.

Operasyonlarda, 120 gram kenevir tohumu, 100 gram esrar, 20 gram eroin, 16 kök Hint keneviri, 14 gram metamfetamin, iklimlendirme sistemi, bin 3 elektronik sigara, 81 muhtelif kazı malzemesi, 80 litre kaçak içki, 12 elektronik eşya, 5 dedektör ve tabanca ele geçirildi.

Suça karıştığı iddiasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 35'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest kalırken, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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