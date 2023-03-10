Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ender Sevinç, Tolga Ö. ile Murat A. katıldı. İl Genel Meclisi Üyesi ve CHP İl Başkan Yardımcısı Cem T'nin de aralarında bulunduğu diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Tolga Ö'nün adli kontrol hükümlerini ihlal ettiğine yönelik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden gelen rapor ile diğer belgeler okundu.

Tolga Ö. savunmasında, depremlere ilişkin yürütülen yardım faaliyetlerine destek verdiği için imza atmayı unuttuğunu ileri sürdü.

Kasti bir davranışta bulunmadığını savunan Tolga Ö, "İmza atmayı unuttuğumu hatırladığımda hemen gidip imza attım. İmza vaktini yaklaşık 2 saat kadar geçmişim. Yardım faaliyetlerine destek verdiğim için tamamen aklımdan çıkmış." diye savunma yaptı.

Bir tanığın da dinlendiği duruşmada, avukatların da savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, Ender Sevinç'in de aralarında olduğu adli kontrol hükmü bulunan tüm sanıkların, adli kontrol hükmünün kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

Ayrıca adli emanette tutulan imaj alma işlemleri tamamlanarak suç unsuruna rastlanmayan dijital materyallerin sanıklara teslim edilmesi, İçişleri Bakanlığına yazılan müzekkereye ilişkin cevabın beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

- İddianameden

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Sevinç'in bazı işletme ve vatandaşların talepleri ile imara yönelik tespit edilen usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldığı belirtiliyor.

Sevinç'in imara aykırı olduğu tespit edilen yapının yıkılmaması, inşaat ruhsatı ve elektrik projesi için izin verilmesi gibi talepler karşılığında rüşvet istediği öne sürülüyor.

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