Kırklareli'nde bağ evinde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda etil alkol, kaçak içki ve silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Evrencik köyü Eski Bağlar mevkisindeki bir bağ evine operasyon düzenledi.

Bağ evi ile eklentilerinde yapılan aramada 95 litre etil alkol, 50 litre kaçak içki, alkol yapımında kullanılan kazan, damacana, meyve sıkacağı ile tabanca ve buna ait mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.





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