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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde çevre yolu çalışmaları devam ediyor.



Yol yapımı tamamlanan Kaynarca beldesi ile Pınarhisar arasındaki ulaşım çevre yolundan sağlanmaya başlandı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre yolunda ekiplerin hızla çalıştığını söyledi.

Yolun büyük bir bölümünün trafiğe açıldığını ifade eden Talay, "Sürücüler Kaynarca beldesi yakınlarından çevre yoluna girerek, Poyralı köyüne kadar çevre yolundan ulaşım sağlayabiliyor. Böylelikle şehir içi araç trafiğini de önemli ölçüde azaltmış oluyoruz." diye konuştu.

- Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Güneş ve Atatürk Mahalleleri'ne 14 Şubat Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Atatürk Mahallesi'nde 10.00-14.00, Güneş Mahallesi'nde ise 10.30-12.30 saatlerinde yapılacak.

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