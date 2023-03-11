Kırklareli'nde dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, durumundan şüphelendiği elinde poşet bulunan H.Ç'yi durdurmak istedi.
Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinden 217 bin 800 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli H.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.