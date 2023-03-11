Kırklareli'nde jandarma geçen ay 567 düzensiz göçmeni yakaladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma şubat ayında, yasa dışı yollarla yurda giren 567 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-28 Şubat'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 567 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Söz konusu süreçte "göçmen kaçakçılığı yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, bu suçta kullanılan 15 araca da el konuldu.



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