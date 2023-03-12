Kırklareli Valisi Ekici'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Valisi Ekici'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

AA

Kırklareli Valisi Ekici'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici mesajında, İstiklal Marşı'nın tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletin, vatanın bağımsızlık ve hürriyeti için göstermiş olduğu büyük fedakarlığın timsali olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıl dönümünün kutlandığını aktaran Ekici, Türk milletinin vicdanın ortak sesi olduğunu vurguladı.

Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımız Türk Milleti'nin hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin tescili, milletin kederde ve kıvançta birliğinin tercümanı, tarihten silinmek istenen bir milletin hür yaşama iradesi, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi ile istiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir belgedir. İstiklal Marşımızla birlikte, bu eşsiz destanın mimarı, istiklal şairi Mehmet Akif'i de iyi anlamalı ve genç nesle en iyi biçimde tanıtmalıyız. Mehmet Akif Ersoy'un örnek kişiliği, millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı her zaman yüce Türk milletine rehber olmaya devam edecektir.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde jandarma geçen ay 567 düzensiz göçmeni yakaladı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde jandarma geçen ay 567 düzensiz göçmeni ...
Kırklareli'nde dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde bağ evinde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde bağ evinde etil alkol ve kaçak içki ...
Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
YEREL HABERLER Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin ...
Kırklareli'nde geçen ay kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde geçen ay kaçakçılık ve organize ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.