Kırklareli Valisi Ekici'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici mesajında, İstiklal Marşı'nın tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletin, vatanın bağımsızlık ve hürriyeti için göstermiş olduğu büyük fedakarlığın timsali olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıl dönümünün kutlandığını aktaran Ekici, Türk milletinin vicdanın ortak sesi olduğunu vurguladı.

Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımız Türk Milleti'nin hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin tescili, milletin kederde ve kıvançta birliğinin tercümanı, tarihten silinmek istenen bir milletin hür yaşama iradesi, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi ile istiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir belgedir. İstiklal Marşımızla birlikte, bu eşsiz destanın mimarı, istiklal şairi Mehmet Akif'i de iyi anlamalı ve genç nesle en iyi biçimde tanıtmalıyız. Mehmet Akif Ersoy'un örnek kişiliği, millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı her zaman yüce Türk milletine rehber olmaya devam edecektir.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın."

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