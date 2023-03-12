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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesince Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Vekili Yusuf Güler, yaptığı konuşmada, tarihin en karanlık günlerinde İstiklal Marşı'nın yazılarak kabul edilmesiyle Türk milletinin yeni bir uyanış yaşadığını belirtti.

Tüm devletlerin bağımsızlıklarının bir sembolü olduğunu ifade eden Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Türk milletinin ruhuna örülmüş bağımsızlık sembolünün İstiklal Marşı olduğunu söyledi.

Güler, daha sonra öğrencilik döneminde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy için yazdığı bir kompozisyonu okudu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak, "Mehmet Akif'in son günleri" ve "Asım'ın nesli Akif'i öğreniyor" oyunları sergilendi.

Törende, Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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