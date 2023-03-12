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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Müzisyenler, Roman Halk Dansları Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Gürler, ramazan ayında 104 davulcunun görev alacağını bildirdi.

Gürler, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan davulculuğunun önemli bir görev olduğunu söyledi.

Davulcuların vatandaşların sahura kalkması için önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Gürler, "22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ramazan davulcularımız gece 03:00'da görev yerlerinde olacaklar. Tüm Lüleburgaz halkına şimdiden hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

- Depremzedelere moral yemeği verildi

Türk Kadınlar Birliği Lüleburgaz şubesince depremzedelere moral yemeği düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen etkinliğe Türk Kadınlar Birliği Derneği Lüleburgaz Şubesi Başkanı Seval Çalışır, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Malatya'dan Lüleburgaz ilçesine gelen depremzede kadın ve çocuklar katıldı.

Şube Başkanı Çalışır, konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlılara şifa diledi.

Türkiye'nin büyük bir afet ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Çalışır, "Deprem bölgesinden kentimize gelen aileleri ziyaret ettik, onların dertlerini dinledik. Üyelerimizin ve hayırsever dostlarımızın destekleriyle kadınlara ve çocuklara moral yemeği düzenledik. Depremzede vatandaşlarımız için bugüne kadar canla başla çalıştık, yardımlar topladık. Bundan sonra da faaliyetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

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