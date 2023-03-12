Kırklareli'nde "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kuralar çekildi

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KIRKLARELİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Kırklareli'nde inşa edilecek 1189 konut için hak sahibi belirleme kurası yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kurada, kent merkezinde 158, kent merkezine bağlı Kavaklı beldesinde 55, Pınarhisar ilçesinde 256, Üsküp beldesinde 154, Demirköy ilçesinde 114, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 111, Alpullu beldesinde 91, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde 100, Ahmetbey beldesinde 70, Kofçaz ilçesinde 80 olmak üzere 1189 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kofçaz ilçesinde konut için başvuru az olduğundan hak sahipleri kura yapılmadan belirlenecek.

Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, kura öncesinde yaptığı konuşmada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğunu söyledi.

Bu kapsamda il genelinde 1189 konutun yapılacağını anımsatan Güler, kurada çıkacak şanslı vatandaşların bu haktan faydalanacağını belirtti.

Güler, yeni yapılacak konutların Kırklareli'nin sosyal ve kent hayatına pozitif katkı sunacağına inandığını dile getirerek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurada çıkacak vatandaşlarımız 2 yıl sonra kavuşacakları evlerinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu olsunlar. İnşallah diğer vatandaşlarımıza da en kısa sürede bu projeleri uygulama şansına sahip olacağız." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek ile vatandaşlar katıldı.

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