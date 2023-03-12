Depremzede çiftin nikahı Kırklareli'nde kıyıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli'nde misafir edilen 27 yaşındaki Tuğçe Tekin ile 24 yaşındaki Miraç Bakır evlendi.

Depremin ardından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden gelen ve Kırklareli'ne yerleşen Miraç Bakır ve Tuğçe Tekin, Kırklareli Belediyesine nikah başvurusunda bulundu.

Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından çiftin nikah, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda kıyıldı.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de çiftin nikah şahitleri arasında yer aldı.

Tuncer, nikah töreninin ardından çiftçin evlilik cüzdanlarını geline takdim etti.

Miraç Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Malatya'da planladıkları nikah törenini Kırklareli'nde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremlerde evlerinde ağır hasar oluştuğunu ve Kırklareli'ne geldiklerini aktaran Bakır, "Kader diyerek hayatımızı Allah nasip ederse burada devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yaşanmışlıkları bırakıp gelmek gerçekten çok zor. Şehrimizde olmasını isterdik kısmet değilmiş." diye konuştu.

Tuğçe Tekin Bakır da Kırklareli'nde yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Şehrimiz yok, çok kayıp var, çok yıkılan yerler var. Burada yeni bir sayfa açmaya çalışacağız. İnşallah yeni bir sayfa olur, Allah bir daha aynı şeyleri yaşatmasın." dedi.

Depremzede çift nikah töreninin ardından davetlilerin tebriklerini kabul etti.

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