Kırklareli'nde şeker pancarı ekimi başladı

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KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde şeker pancarı ekimi başladı.

Bölgedeki çiftçiler önceden hazırladıkları tarlalarında şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturdu.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, çiftçilerin ekim faaliyetlerini takip ederek bereketli bir sezon diledi.

Gürsu, gazetecilere, şeker kanunu gereğince, şeker pancarı ekim alanlarının kayıt altına alınarak izlendiğini söyledi.

İlçede şeker pancarı ekim döneminin başladığını aktaran Gürsu, "Şeker kanunu gereğince yapılan üretimin kayıt altına alınması ve izlenmesi kapsamında teknik personeller sürekli takipte bulunacak. Şeker pancarı üretimi yapılan alanlardaki ekim işlemi sırasında incelemelerde bulunuyoruz. Hasat dönemine kadar da takiplerimizi sürdüreceğiz. Üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

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