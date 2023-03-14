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Kırklareli Valisi Ekici'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

AA

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Ekici'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, temel haklardan olan sağlıklı yaşam hakkının, nitelikli bir toplumun en önemli unsuru olduğunu belirtti.

Sağlığın hiç şüphesiz insan için en önemli ve en büyük zenginlik olarak görüldüğünü aktaran Ekici, insan sağlığının korunması, var olan sağlık sorunlarının giderilmesinin tüm insanlığın ve toplumların en önemli hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

İnsan sağlığı ve mutluluğu için gece gündüz demeden, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin çalışan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının gösterdikleri gayret ve fedakarlıkların her türlü övgünün üzerinde olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede büyük bir fedakarlık ve özveri göstererek gece gündüz hizmet veren hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum. İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin hizmet sunarak mesleğini büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."

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