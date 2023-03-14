Kırklareli'nde hırsızlıktan 52 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hırsızlık suçundan 52 suç kaydı bulunan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bademlik Mahallesi'nden N.O'ya ait iki motosikletin çalındığı ihbarını değerlendirdi.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu şüphelinin C.D olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

C.D'nin çeşitli hırsızlıklardan 52 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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