Kırklareli'nde "14 Mart Tıp Bayramı" töreni düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Törende sağlık çalışanları saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Cerit, törende yaptığı konuşmada, sevincin, gururun ve hüznün beraber yaşandığını belirtti.

Sağlık camiasının bir üyesi olmaktan gurur duyduklarını aktaran Cerit, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için de hüzünlü olduklarını kaydetti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlılara şifa dileyen Cerit, "Kendi canlarını düşünmeyip bölgede görev alan, canla başla çalışan, başta sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin, tüm çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Yüce Allah'tan da ülkemize bir daha böyle bir acıyı yaşatmamasını diliyorum." dedi.

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