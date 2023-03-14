Kırklareli'nde mera alanları gübrelenerek ıslah edildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde besi hayvancılığının desteklenmesi amacıyla meralara gübre atıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce mera ıslah çalışmaları kapsamında Ahmetçe köyü merasında başlatılan gübre atma çalışmalarına çiftçiler de destek verdi.

Çiftçiler gübreleri traktörlere yükleyerek, makinelerle meraya attı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte besi hayvancılığına çok önem verdiklerini söyledi.

Kırklareli'nin tarım ve hayvancılık alanında önemli kentler arasında bulunduğunu ifade eden Aksoy, devlet desteklerini üretimin artması için kullandıklarını kaydetti.

Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Aksoy, "Özellikle küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu köyümüzde şu anda 15 ton gübre atılacak bu meraya. Yağışlarla birlikte inşallah meramızdaki verimli otların sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olacağız. Meralarda hayvanlarımız sağlıklı bir şekilde beslenince süt ve et ucuz olacak. Bu yıl Kırklareli'nde tüm meralarımızı gübrelemek için çalışma başlattık. İnşallah nisan ayının sonuna kadar da tüm meralarımızda gübreleme çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Devletimiz bu konuda bütün destekleri veriyor." diye konuştu.

Köy muhtarı Sebahattin Sağlam da meraların ıslah çalışmalarına Ahmetçe köyünden başlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Köyde yaklaşık 350 büyük, 2 bin 700 küçükbaş hayvan bulunduğunu aktaran Sağlam, meraların gübre ıslahı ile daha güzel olacağını dile getirdi.

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