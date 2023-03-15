Kırklareli'den deprem bölgesine kıyafet ve uyku tulumu desteği

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Kentte AFAD koordinasyonunda hazırlanan yardım malzemeleri kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine sevk ediliyor.

Afetzedelerin kıyafet ihtiyacının karşılanması amacıyla Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü'nde kursiyerler tarafından eşofman, tişört, iç giyisisi ve uyku tulumu dikildi.

Kamyona yüklenen yardım malzemeleri, Kırklareli Valiliği önünde düzenlenen törenle deprem bölgesine gönderildi.

Törene, Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de katıldı.

Deprem bölgesine kentten şimdiye kadar 337 tır yardım malzemesi, ayrıca 330 ton yakacak odun gönderildi.

Öte yandan, deprem bölgelerinden Kırklareli'ne gelen afetzede sayısı 4 bin 941'e yükseldi.

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