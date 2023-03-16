KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla YKS sınav ücretlerini karşılama kararı aldıklarını bildirdi.

Talay, belediye olarak vatandaşlara hizmet götürmenin yanı sıra öğrencilerin de eğitim hayatlarına katkı sunmak için mücadele ettiğini kaydetti.

Pınarhisar ilçe merkezi ve bağlı köylerde ikamet eden öğrencilerin, destekten yararlanması için Pınarhisar Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne kayıt yaptırmaları gerektiğini aktaran Talay, "Öğrencilere desteklerimiz her anlamda sürecek. Gelişen, üreten ve yarışan bir Pınarhisar gençliği için aşkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- 28. dönem milletvekili aday adaylığı süreci

AK Parti eski Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, 28. dönem milletvekilli seçimleri için aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Çiler, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli'ne daha fazla hizmet etmek adına yeni bir başlangıca adım attığını belirtti.

9 yıl il başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Çiler, aynı kararlılık, azim, inanç ve yorulmadan hizmet etmeye aday olduğunu bildirdi.

Çiler, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın önderliğinde gösterdiği istikamette hangi görev ve pozisyonda olursak olalım, bugüne kadar nasıl bu davanın bir neferi olarak hizmet ettiysek bundan sonra da bu davanın bir neferi olarak aynı azim ve kararlılık içinde olmanın gerektiği bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. 2023 seçimlerinde büyük ve güçlü Türkiye için 'Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bu sürecin ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, Kırklarelimiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

- "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"

Kırklareli'nde "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" eğitimi verildi.

Valilik ve Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Üreten Kadın Kooperatifi'nde gerçekleştirilen eğitime Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy katıldı.

Kooperatif kurmak ve ortağı olmak isteyen kadınlar için yapılan eğitim ile kadınların çalışma hayatında daha aktif ve etkin olması, ekonomik olarak güçlenmesi, istihdam ve üretkenliklerinin artması ile mevcut tecrübe ve özgüvenlerinin arttırılması hedefleniyor.





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